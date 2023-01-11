Названы основные правила экономии на такси

Существует несколько правил, которые позволяют сэкономить на такси. В том числе, чтобы сумма поездки была небольшой, стоит избегать часа пик и времени повышенного спроса на такси (например, во время дождя, снегопада), рассказали «Известиям» в ГТК Холдинге.

«Лучшее время для заказа такси в утренние часы (с 09:10 до 09:30) и в вечерние (до 18:00 или после 19:00). Зачастую экономия может составить 10–20%», — отметили в компании.

Также эксперты советуют отказаться от такси в воскресенье, так как, согласно статистике, поездки в этот день в среднем дороже на 5–10%. Дешевле всего пользоваться услугами перевозчика в четверг.

«Стоит регулярно менять место прибытия такси. Цену вопроса решают зачастую 50–100 м. То есть условно такси от дома стоит 500 рублей, а от соседнего подъезда уже 450 рублей. Агрегаторы включили данный пункт (место, откуда и куда чаще совершаются поездки одним и тем же заказчиком) и делают поездку дороже», — рассказали специалисты.

Иногда вызвать машину через дорогу также может быть дешевле, добавили они. Особенно в местах с шоссе, где ограничена возможность разворота, но при этом есть пешеходные переходы.

«Те же самые алгоритмы динамического ценообразования учитывают не только предположительное время и расстояние поездки от пассажира — в стоимость закладывается и то, как долго машине придется ехать до клиента», — уточнили в ГТК Холдинге.

Эксперты рекомендуют установить несколько приложений разных агрегаторов и при заказе такси сравнить предложения в каждом из них. По их словам, иногда разница может достигать 20%. Также можно посмотреть разные тарифы, так как бывают ситуации, когда более высокий класс на 2–5% дешевле.

При этом найти промокоды на скидку в настоящее время почти невозможно, однако программы лояльности, подписки и система кешбэков позволяют сэкономить на такси. Это актуально для пассажиров, которые пользуются услугами в среднем один-два раза в неделю, объяснили в компании.

«Возможность доехать с попутчиком позволяет сэкономить около 50%. Данный тариф уже активно внедряют крупнейшие агрегаторы. Однако в силу менталитета и привычек спрос на него в крупных городах достаточно низкий. Согласно опросу, совершить поездку с незнакомым человеком готовы лишь не более 15% опрошенных», — уточнили там.

По информации ГТК Холдинга, в 2022 году количество поездок на такси в России превысило 3 млрд, что больше показателя годовой давности на 11%.

«В среднем экономически активный россиянин совершил около 40 поездок за год против 35 годом ранее. Средняя стоимость поездки составляла 587 рублей», — рассказали эксперты.

Стоимость на такси может варьироваться на 10–50% в зависимости от дорожной ситуации, времени суток, продолжительности поездки, класса обслуживания, географии.

29 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому работа в такси запрещена водителям с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных административных штрафов.