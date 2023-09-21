Два человека погибли в результате крушения самолета в Германии
В федеральной земле Гессен в Германии произошло крушение тренировочного моноплана, в результате которого два человека погибли. Об этом 20 сентября сообщает издание Hessenschau со ссылкой на правоохранителей.
Инцидент произошел около 13:25 (14:25 мск) на открытой местности в районе Нойенштайн-Рабольдсхаузен.
«По имеющимся данным, двухместный винтовой самолет разбился по неизвестным причинам, в результате чего двое пассажиров получили смертельные ранения», — сообщили полицейские.
Разбившийся самолет ― тренировочный легкомоторный моноплан для основной и повышенной летной подготовки Pilatus PC-9, выполнявший миссию бундесвера. По данным правоохранителей, личности погибших устанавливаются. Территория происшествия оцеплена.
Ранее, 15 мая, на авиабазе Хон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии разбился легкомоторный самолет Learjet 35, погибли двое. Самолет должен был лететь на учебную миссию с авиадиспетчерами ВВС Германии на севере страны. Пунктом назначения был город Вунсторф в Нижней Саксонии.