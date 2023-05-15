Два человека погибли при крушении самолета на авиабазе в Германии
На авиабазе Хон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии разбился легкомоторный самолет Learjet 35, погибли двое. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщило издание Bild.
Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (14:00 мск). На место происшествия прибыли пожарные и полиция.
Позднее военно-воздушные силы (ВВС) Германии подтвердили факт крушения самолета.
«Learjet, принадлежащий компании Gesellschaft für Flugzieldarstellung (GFD), разбился сегодня при взлете с аэродрома Хон в границах авиабазы. Расследованием крушения занимается Федеральное бюро расследований авиационных происшествий. GFD осуществляет полеты по нашим поручениям», — говорится в сообщении в Twitter.
По данным издания, самолет должен был лететь на учебную миссию с авиадиспетчерами ВВС Германии на севере страны. Пунктом назначения был город Вунсторф в Нижней Саксонии.
Ранее, 8 мая, истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился в городе в Ханумангархе в штате Раджастхан. Самолет упал на людей, четверо гражданских лиц погибли на месте. В ходе предварительного расследования установлено, что пилот совершал обычный тренировочный вылет. Он катапультировался и получил легкие травмы. По факту инцидента начато расследование.