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Хакеры взломали аккаунт сына Трампа в Х и заявили о смерти отца

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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Аккаунт Дональда Трампа – младшего был взломан в социальной сети Х (бывш. Twitter) в среду, 20 сентября. Хакеры использовали эту возможность для объявления фейковой новости о смерти экс-президента США Дональда Трампа. О подробностях произошедшего сообщает газета New York Post.

«Мне грустно сообщать, что мой отец Дональд Трамп скончался. Я буду баллотироваться на пост президента в 2024 году», — говорится в первом сообщении хакеров.

Сразу же после этого в своей соцсети Truth Social сам Дональд Трамп опроверг эти слухи. Однако на этом сообщения взломщиков не завершились. Позже на странице сына Трампа появились высказывания о Северной Корее, а также оскорбления в сторону нынешнего президента США Джо Байдена.

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Днем ранее, 19 сентября, источник раскрыл планы Трампа на конец сентября. В день вторых дебатов Республиканской партии США, 27 сентября, бывший президент отправится в штат Мичиган, чтобы поговорить с бастующими работниками завода.

17 сентября Дональд Трамп выразил готовность решить большую часть проблем страны в период от полугода до года в случае победы на выборах в 2024 году. Бизнесмен также добавил, что избиратели не должны желать избрания президентом США тех кандидатов, которые говорят о возможности решить проблемы США в течение восьми лет.

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