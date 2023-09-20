Те, кто отменяет русскую культуру и старается вычеркнуть ее из мирового наследия, обкрадывают сами себя. Об этом 20 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Мариинского театра.

«Русское, отечественное искусство, наши артисты столкнулись с известной, достаточно агрессивной дискриминацией. С попытками отменить и нашу историю, и музыку, и балет, театр, литературу, живопись, наши достижения в этой сфере», — заявил президент.

Путин отметил, что такая дискриминация ничтожна по сравнению с величием русского искусства. Он также выразил благодарность попечительскому совету Мариинского театра за заслуги в текущей деятельности театра и воплощении культурно-просветительских инициатив.

На невозможность отменить российскую культуру указывал также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Еще в конце 2022 года он отмечал, что российская культура является частью мировой, как бы ее ни старались отменить. Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что в Европе невозможно отменить русскую культуру, поскольку она неподвластна евробюрократам, несмотря на их продолжающиеся попытки простимулировать антироссийские настроения.

Попытки отмены русской культуры в странах Запада начались на фоне проводимой Россией специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны коллективного Запада стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.