Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон призвал руководство США услышать слова Путина

Власти Соединенных Штатов Америки должны прислушаться к словам президента РФ Владимира Путина о российских разработках нового вида оружия. На это указал во вторник, 19 сентября, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Jubging Freedom.

«На прошлой неделе Путин сделал несколько заявлений, <…> в которых намекнул, Россия обладает новыми видами оружия в разработке. Почему эти слова важны? Пять лет назад они сообщили, что обладают гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда только рассмеялись», — отметил экс-аналитик, добавив, что «сейчас уже не до смеха».

По его словам, Россия уже применяла гиперзвуковое оружие в конфликте на Украине, что является сигналом для Запада.

«Россия отправила четкий сигнал, что она может не только разработать гиперзвуковое оружие», — отметил он.

12 сентября президент РФ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о работе в России над оружием на новых физических принципах, не имеющем аналогов в мире.

Еще в феврале 2022 года Путин сообщил о том, что на боевое дежурство поставлено новейшее гиперзвуковое оружие, которому нет равных в других странах. Такие комплексы — это «оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал» Вооруженных сил страны, отметил тогда российский лидер.