Камчатские спасатели перешли в режим повышенной готовности из-за циклона

Режим повышенной готовности из-за циклона с Охотского моря объявлен на Камчатке. Тайфун уже принес проливные дожди и сильный ветер в южные районы края, сообщает телеканал «Известия». Региональные власти рекомендовали жителям не выезжать за город без лишней необходимости. К утру четверга циклон усилится. Порывы ветра будут достигать 30 м/с.

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