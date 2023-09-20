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Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

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Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova
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Министр иностранных дел России днем в среду, 20 сентября, прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ожидается, что Лавров, помимо проведения различных двусторонних встреч, посетит заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине на уровне глав делегаций. Кроме того, он примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС и побеседует с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Как заметил присутствующий на месте корреспондент «Известий» Максим Прихода, дипломатический марафон главы МИД РФ имеет «фантастическую интенсивность» и расписан в прямом смысле слова на каждые 10 минут.

Выступление министра на сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится 23 сентября.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.

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Как заявил 20 сентября в разговоре с «Известиями» политолог-американист Малек Дудаков, США всё еще сохраняют достаточно большое влияние в Генеральной Ассамблее ООН, однако оно меньше, чем было до последних лет. Он отметил, что Генассамблея нередко принимала решения, которые шли наперекор мнению Запада и Вашингтона, так как в ней состоит большое количество стран, которые имеют негативное отношение к Западу и его политике.

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