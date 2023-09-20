Корни трагедии

Приближающийся к трагическому, но логичному завершению, очередной — и, вероятно, последний — карабахский кризис, весьма поучителен. Его финал, оказавшийся тяжелым ударом для армян всего мира, стал результатом самонадеянности, геополитической наивности и откровенного оппортунизма нынешних ереванских властей — и, увы, близорукости поддержавших их жителей страны. Безусловно, мы не имеем права осуждать значительную часть дружеского народа за осознанно выбранный курс на отказ от собственных исторических притязаний.

Россия с уважением относится к любым стратегическим устремлениям партнеров по ЕАЭС и ОДКБ, даже если видит их потенциальную пагубность. В конце концов, с самого начала кризиса позиция Москвы по Карабаху была нейтральной и заключалась в нежелании навязывать сторонам те или иные подходы. Но всем политикам и народам, так или иначе способным оказаться в плену у иллюзий успешной интеграции в западоцентричный порядок, необходимо проанализировать события последних дней и сделать закономерные выводы.

Многолетний статус-кво в Карабахе базировался на воспоминаниях о тысячах жертв событий тридцатилетней давности. Сумгаитский и бакинский погромы, ходжалинская резня, энергетическая блокада Армении (так называемые «темные годы»), теракты против азербайджанского населения, этнические чистки с обеих сторон и многие другие мрачные страницы новейшей истории двух стран легли тяжелым грузом в памяти у нескольких поколений армян и азербайджанцев.

Карабахские события 1980–1990-х годов привели и к мощнейшим внутриполитическим потрясениям, затронувшим большинство жителей региона. К власти в Баку, Ереване и Степанакерте рвались фанатики и авантюристы, по улицам разгуливали вооруженные боевики со всего мира — в диапазоне от Шамиля Басаева и афганских моджахедов до турецких и армяно-ливанских экстремистов. России стоило немалых дипломатических усилий остановить это безумие, но найденный в ходе долгих переговоров выход из кровавого тупика был бы невозможен без благодарной и ответственной реакции рядовых граждан противостоявших друг другу сторон, как и политических сил, в конце концов решивших остановиться.

Теперь же ситуация оказалась совсем иной. Никол Пашинян — безусловно, яркий трибун и талантливый оратор — позволил втянуть себя в вашингтонско-брюссельские игры, цель у которых всегда была одна — разобщить Россию и ее друзей, создать западную зону влияния на постсоветском пространстве. Армянский лидер, по всей видимости, искренне ощутил себя вождем демократической революции, исходом которой должна была стать интеграция в евро-атлантические институты. В отличие от предшественников, лично прошедших через все перипетии первой карабахской войны, он не испытывал глубоких чувств к спорному региону и воспринимал его как разменную карту, сдав которую можно было получить перспективы вхождения в либеральное сообщество наций.

Именно отсюда проистекает его переломное заявление о том, что Нагорный Карабах — часть Азербайджана, как и нынешний отказ мобилизовать граждан ради защиты городов и святынь армянского народа в регионе. Понимая, какие плоды может принести подобный оппортунизм, Москва согласилась с правом Еревана расставлять приоритеты и определять будущее собственных граждан, оказавшихся на многострадальной территории, — о чем в очередной раз и заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Российские дипломаты-миротворцы за последние три года сделали всё, чтобы предотвратить эскалацию, но после известных высказываний Пашиняна о статусе Карабаха мы не могли, да и не хотели, выступать в роли, как говорится, больших армян, чем сами армяне, — благо и с Азербайджаном у России теплые и налаженные связи.

Последние реверансы Еревана в сторону НАТО, США и режима Зеленского, как и повышавшийся внутри страны градус антироссийской риторики, дали закономерный результат. Прямо по Черчиллю, выбирая между позором и войной, Пашинян выбрал позор — и получил войну. Западные партнеры не пришли на помощь армянским партнерам — да и не собирались приходить. Ведь именно по такому сценарию Вашингтон хотел бы разрешить и косовский конфликт — но президент Вучич, в отличие от армянского премьера, продолжает сдерживать давление и балансировать, отдавая себе отчет в лицемерии и цинизме «данайцев, плоды приносящих».

Пашинян не сдал этот экзамен, и его дальнейшая судьба теперь целиком и полностью в руках армянского народа. Нам же остается лишь выразить надежду на гуманизм и мудрость азербайджанских руководителей, которые должны будут воздержаться от эйфории и с уважением к карабахцам всех национальностей и религий реинтегрировать регион в свое конституционное пространство. Москва будет непременно работать с Баку над достижением этой цели. Мы своих — в том числе, армянских друзей — на произвол судьбы не бросаем.

Автор — проректор Дипакадемии МИД РФ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора