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Зеленский не смог дать положительный прогноз об украинском контрнаступлении

Президент Украины Зеленский усомнился в успехе контрнаступления до конца года
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Фото: REUTERS/Stringer
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Президент Украины Владимир Зеленский не дал каких-либо прогнозов относительно развития украинского контрнаступления в разговоре с телеканалом CNN 20 сентября.

«Я думаю, на самом деле никто не знает», — сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли крупный прорыв в контрнаступлении Украины в этом году.

Украинский лидер также сообщил, что сосредоточен на поставках Киеву американских дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что без передачи этого вооружения армия Украины понесет большие потери.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что у Киева с Вашингтоном нет разногласий по вопросу нанесения ударов по территории Крыма.

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Контрнаступление украинской армии с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что результатов контрнаступления Украины нет. По его словам, потери противника составили 71,5 тыс. человек и 543 танка.

Ранее, 11 сентября, Зеленский отметил, что что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери. Он уточнил, что контрнаступление украинской армии — не кино и не будет иметь хеппи-энда.

До этого, 6 сентября, сообщалось, что в администрации США высказали предположение, что стратегические действия Украины закончатся через шесть-семь недель. Среди американских должностных лиц есть мнения, что ВСУ уже понесли тяжелые потери, бросив в бой большую часть своих резервов, и продвинуться далеко вряд ли смогут.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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