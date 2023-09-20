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Военный эксперт оценил мобилизационный потенциал Украины

Военный эксперт Дандыкин заявил, что Украина может мобилизовать еще около 50 тыс. человек
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Украина может мобилизовать еще около 50 тыс. человек за счет призыва граждан, ограниченно годных к военной службе. Также ведутся переговоры о возвращении в страну беженцев, которые уехали после начала конфликта. Об этом военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в среду, 20 сентября.

«Первое, за счет чего собираются усилить мобилизацию, — это призыв ограниченно годных людей с болезнями, которые позволяют, по мнению Украины, участвовать в боевых действиях. Посчитали, что могут быть только годные и не годные, никаких ограниченно годных быть не должно», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что некоторые страны откликнулись на призыв Украины вернуть в страну уехавших беженцев. Но теперь после охлаждения отношений с Польшей выдача людей из этой страны крайне маловероятна.

«Существенное увеличение численности за счет наемников тоже маловероятно. Те резервы, которые подготовило НАТО, постепенно сгорают на полях сражений. Сгорают профессионалы. Больше всего людей идет из Польши, но из-за трений этот поток может перейти в маленький ручеек», — заключил военный.

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Накануне военкомат Львовской области заявил, что проведет проверку после появления видео, на котором его сотрудники пытались силой задержать мужчину на улице, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 17 сентября, бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массовая мобилизация на Украине обернулась для страны национальной катастрофой. Соскин подчеркнул, что ситуация пришла к опасной точке, поскольку украинских солдат направляют на убой против ВС России на передовой. По его мнению, Украина может оказаться на пороге гражданской войны. По его словам, большая часть мужского населения на Украине будет уничтожена из-за политики президента страны Владимира Зеленского, сообщается на сайте aif.ru.

Днем ранее и.о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной сообщил, что за год Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 90% личного состава, пополнившего подразделения прошлой осенью, передает RT.

3 сентября украинское минобороны выпустило приказ, по которому будут призывать ограниченно годных к военной службе мужчин. При этом еще в конце июня на Украине расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Военное положение вступило в силу на Украине с февраля 2022 года, при этом в то же время в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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