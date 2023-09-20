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Мошенники пытались обмануть клиентов МТС сообщениями о сбое в системе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Утром 20 сентября мошенники, представившись операторами МТС, сообщили россиянам по телефону о якобы сбое в системе работы оператора связи. В МТС «Известиям» опровергли информацию о неполадках.

Злоумышленники рассказали о том, что сбой якобы привел к сбросу тарифов в личном кабинете пользователей, в результате чего пострадали 100 тыс. абонентов. Также они предложили настроить новые тарифы и два месяца бесплатного пользоваться тарифом в качестве компенсации, для этого мошенники пообещали прислать код доступа в личный кабинет МТС пользователя.

В МТС «Известиям» объяснили, что это мошенническая схема, а также подчеркнули, что настоящие сотрудники оператора связи никогда не проводят подобный обзвон.

«Мы никогда не проводим обзвон абонентов в подобном формате. У нас устойчивая система. В случае нештатных ситуаций у нас есть возможность переключения сервисов на резервные мощности. Такой формат обзвона имеет признаки мошенничества», — сообщила пресс-секретарь группы МТС Ирина Дерюгина.

Сбросить до нуля: мошенники придумали новую схему кражи денег
Они стали выманивать средства россиян под предлогом «обновления» счета

Ранее, 14 сентября, в ВТБ сообщили «Известиям», что злоумышленники придумали новую схему обмана. Мошенники звонят клиентам финансовых организаций по телефону, представляются сотрудниками, сообщают о подозрительных операциях, которые якобы проводятся на счете жертвы. После этого они предлагают обновить счет и застраховать любую сумму свыше 1 тыс. рублей за счет «резервного фонда банка». Для активации счета обманщики просят перевести на него средства через банкомат.

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