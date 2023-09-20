В Москве прощаются с Николаем Добронравовым

В Москве 20 сентября прощаются с поэтом-песенником Николаем Добронравовым.

Гражданская панихида проходит в Концертном зале имени Чайковского. На церемонии присутствуют как близкие, так и почитатели таланта поэта.

О смерти Добронравова стало известно в ночь на 17 сентября. Он ушел из жизни в возрасте 94 лет после продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

18 сентября президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Добронравова. Он отметил, что в поэтических произведениях Добронравова отразились яркие, незабываемые страницы истории страны, трудовые свершения современников, их мечты и стремления, мужество и сила духа, человеческое достоинство.

Среди самых известных композиций Добронравова — «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей». Песни Добронравова исполняли Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и другие.

Музыку ко многим песням Добронравова написала его супруга — народная артистка СССР Александра Пахмутова.