Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова

Президент России Владимир Путин 18 сентября выразил соболезнования композитору Александре Пахмутовой в связи с кончиной ее супруга, поэта-песенника Николая Добронравова. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

«Уважаемая Александра Николаевна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего супруга Николая Николаевича Добронравова. Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход — большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас», — отметил Путин.

По его словам, в поэтических произведениях Добронравова отразились яркие, незабываемые страницы истории страны, трудовые свершения современников, их мечты и стремления, мужество и сила духа, человеческое достоинство.

«Убежден, что честное, вдохновенное, удивительно искреннее творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени», — добавил глава государства.

О смерти лауреата Государственной премии СССР Николая Добронравова стало известно в ночь на 17 сентября. Он ушел из жизни в возрасте 94 лет после продолжительной болезни.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в столице. Собянин назвал смерть поэта невосполнимой утратой, а также выразил соболезнования Александре Пахмутовой.

Советский хоккеист, вратарь и тренер Владислав Третьяк, выражая соболезнования в связи со смертью Добронравова, заявил в разговоре с «Известиями», что все песни автора стали народными. Он назвал композицию «Трус не играет в хоккей» гимном для хоккеистов, с которым они шли в «спортивный бой».

Среди самых известных песен Добронравова — «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Команда молодости нашей» и другие.