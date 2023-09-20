В Кремле прокомментировали попытки Байдена оскорбить Путина

Президент РФ Владимир Путин не станет уподобляться американскому коллеге Джо Байдену в вопросах оскорблений. Об этом в среду, 20 сентября, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент, еще раз повторяю, никогда до этого не опускался и не будет этого делать», — заявил Песков, комментируя попытки Байдена оскорбить российского лидера.

Также в ходе брифинга Песков отметил, что Путин пользуется поддержкой подавляющего числа россиян, в то время как президент США не смог добиться такого уровня за всю свою политическую карьеру.

«За всю свою карьеру политика президент Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки, как президент Путин. Вот к чему, наверное, ему надо стремиться. Тем более его впереди ожидают весьма и весьма непростые выборы», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее, 18 сентября, Байден на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке попытался оскорбить российского лидера, назвав его диктатором. Президент США также заявил, что экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп склоняется перед Россией.

Байден уже не в первый раз позволяет себе оскорбительные выпады в адрес Путина. Ранее, 26 марта, во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил Байдена, что тот думает о Путине на фоне происходящего. Лидер США использовал недипломатичные высказывания, заявив, что Путин якобы «не может оставаться у власти».

Песков в ответ указал, что личные оскорбления в адрес президента РФ сужают окно возможностей налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Позже, 21 марта, послу США в России Джону Салливану была вручена нота протеста в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина. В ведомстве подчеркнули, что такие заявления Байдена ставят российско-американские отношения на грань разрыва.