Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше заявили о возможном прекращении поддержки Украины из-за агрокризиса
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в доме в Балашихе
Общество
В Якутии продолжаются поиски пропавших 8 сентября рыбаков
Происшествия
Двое спасателей погибли при обрушении дома в Балашихе
Мир
Марочко сообщил об уменьшении количества бронетехники ВСУ на донецком участке
Мир
В Госдуме заявили о сигнале Эрдогана Западу о невозможности вернуть Крым
Экономика
Правительство подсчитало стоимость создания четырех ВСМ
Мир
Польша не пропустила одно авто с регистрацией РФ с момента введения запрета
Происшествия
Женщина и ребенок остаются под завалами дома в Балашихе
Мир
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Экономика
В Москве возобновил работу первый магазин Tommy Hilfiger
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об аварии Су-34 в Воронежской области
Мир
Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для создания крепкого союза с РФ
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до трех

В Кремле прокомментировали попытки Байдена оскорбить Путина

Песков о словах Байдена: Путин никогда не опустится до уровня личных оскорблений
0
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин не станет уподобляться американскому коллеге Джо Байдену в вопросах оскорблений. Об этом в среду, 20 сентября, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент, еще раз повторяю, никогда до этого не опускался и не будет этого делать», — заявил Песков, комментируя попытки Байдена оскорбить российского лидера.

Также в ходе брифинга Песков отметил, что Путин пользуется поддержкой подавляющего числа россиян, в то время как президент США не смог добиться такого уровня за всю свою политическую карьеру.

«За всю свою карьеру политика президент Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки, как президент Путин. Вот к чему, наверное, ему надо стремиться. Тем более его впереди ожидают весьма и весьма непростые выборы», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее, 18 сентября, Байден на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке попытался оскорбить российского лидера, назвав его диктатором. Президент США также заявил, что экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп склоняется перед Россией.

По заветам Никсона: республиканцы задумались об импичменте Байдену
В палате представителей заподозрили президента США в злоупотреблении властью в интересах своей семьи

Байден уже не в первый раз позволяет себе оскорбительные выпады в адрес Путина. Ранее, 26 марта, во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил Байдена, что тот думает о Путине на фоне происходящего. Лидер США использовал недипломатичные высказывания, заявив, что Путин якобы «не может оставаться у власти».

Песков в ответ указал, что личные оскорбления в адрес президента РФ сужают окно возможностей налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Позже, 21 марта, послу США в России Джону Салливану была вручена нота протеста в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина. В ведомстве подчеркнули, что такие заявления Байдена ставят российско-американские отношения на грань разрыва.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023