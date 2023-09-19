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Байден назвал Путина диктатором

Байден попытался оскорбить Путина, назвав его диктатором
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Фото: REUTERS/Sarah Silbiger
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Президент США Джо Байден снова попытался оскорбить российского лидера Владимира Путина, назвав его диктатором. Об этом американский президент заявил 18 сентября своим сторонникам на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.

«Я не буду на стороне диктаторов вроде Путина», — передает Reuters слова Байдена.

По мнению лидера США, бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп склоняется перед Россией. Сам Байден подчеркнул, что не будет этого делать, если вновь станет президентом.

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Байден уже не в первый раз позволяет себе оскорбительные выпады в адрес Путина. Ранее, 26 марта, во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил Байдена, что тот думает о Путине на фоне происходящего. Лидер США использовал отнюдь недипломатичные высказывания, заявив, что Путин якобы «не может оставаться у власти». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ указал, что личные оскорбления в адрес президента РФ сужают окно возможностей налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.

Позже, 21 марта, послу США в России Джону Салливану была вручена нота протеста в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина. В ведомстве подчеркнули, что такие заявления Байдена ставят российско-американские отношения на грань разрыва. В МИД РФ также отметили, что предупредили американскую сторону, что «предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор».

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