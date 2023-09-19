Байден назвал Путина диктатором

Президент США Джо Байден снова попытался оскорбить российского лидера Владимира Путина, назвав его диктатором. Об этом американский президент заявил 18 сентября своим сторонникам на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.

«Я не буду на стороне диктаторов вроде Путина», — передает Reuters слова Байдена.

По мнению лидера США, бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп склоняется перед Россией. Сам Байден подчеркнул, что не будет этого делать, если вновь станет президентом.

Байден уже не в первый раз позволяет себе оскорбительные выпады в адрес Путина. Ранее, 26 марта, во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил Байдена, что тот думает о Путине на фоне происходящего. Лидер США использовал отнюдь недипломатичные высказывания, заявив, что Путин якобы «не может оставаться у власти». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ указал, что личные оскорбления в адрес президента РФ сужают окно возможностей налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.

Позже, 21 марта, послу США в России Джону Салливану была вручена нота протеста в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина. В ведомстве подчеркнули, что такие заявления Байдена ставят российско-американские отношения на грань разрыва. В МИД РФ также отметили, что предупредили американскую сторону, что «предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор».