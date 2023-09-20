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Песков назвал насыщенным визит лидера КНДР в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию прошел насыщенно, высокопоставленный гость смог ознакомиться со множеством важных объектов. Об этом 20 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Визит прошел весьма насыщено. В первую очередь это президентская часть визита. Она прошла весьма конструктивно, состоялось подробное обсуждение перспектив развития двусторонних отношений, сверка часов по тем областям, которые представляют взаимный интерес», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Песков напомнил, что лидер Северной Кореи имел возможность ознакомиться с объектами Вооруженных сил РФ, Военно-промышленного комплекса (ВПК) и гражданского авиастроения. На основании увиденного он сформулировал предложения по сотрудничеству с Россией, которые интересны КНДР.

«КНДР — наш сосед, мы намерены развивать отношения, как мы и говорили, во всех возможных областях», — подчеркнул представитель Кремля.

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Ким Чен Ын находился в России с 12 по 17 сентября. Это был его первый визит с 2019 года. 13 сентября Путин встретился с ним на космодроме Восточный в Амурской области, где они обсудили развитие двусторонних отношений. Переговоры с участием делегаций продлились больше часа, а затем политики продолжили беседу тет-а-тет.

Ким Чен Ын отметил, что контакты с Россией являются первым приоритетом для КНДР. Кроме того, он подчеркнул важность стратегического взаимодействия между странами. По словам политика, его визит подтверждает исключительный характер этих отношений.

На следующий день стало известно, что северокорейский лидер пригласил Путина в КНДР. Президент РФ принял это предложение.

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