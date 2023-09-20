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Врач назвала способы борьбы с осенней хандрой

Врач Кузьмина о борьбе с осенней хандрой: не изматывайте себя работой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Нередко вместе со сменой сезонов могут наблюдаться изменения в настроении: осенью — упадок сил, грусть, а весной — эмоциональный подъем. О том, почему так происходит и как побороть осеннюю хандру, «Известиям» 20 сентября рассказала нейропсихолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина.

По ее словам, на настроение могут влиять погода, атмосферное давление, длина светового дня. В частности, осенью организм начинает готовиться к наступлению холодов и уменьшению количества световых дней, снижается выработка мелатонина, отчего человек становится более сонным и вялым. Может нарушаться и выработка серотонина — так называемого гормона счастья. Кроме того, скачки атмосферного давления сильнее сказываются на метеозависимых, что тоже влияет на настроение и состояние человека.

«Есть способы регулировать сезонные перепады настроения. Например, важно следить за своим режимом и стараться спать не менее восьми часов. Переутомление напрямую влияет на эмоциональный фон. Также постарайтесь сделать режим единым — привести пробуждение, отход ко сну, приемы пищи, работу и другие дела к одному и тому же времени. Это избавит от лишней тревоги, так как наш мозг привык жить в рамках привычных паттернов», — рассказала Кузьмина.

Она отметила, что необходимо следить и за питанием — употреблять необходимое количество овощей и фруктов, чтобы получать витамины. Также врач рекомендовала обратить внимание на продукты, богатые триптофаном.

«Старайтесь проводить время на свежем воздухе (если погода позволяет), следите за своей активностью. Не изматывайте себя работой», — подытожила Кузьмина.

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15 сентября врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева рассказала, что набор массы тела, который нередко происходит в осенний период, в основном связан со снижением уровня физической активности на фоне ухудшения погодных условий. Также она отметила, что в это время года нужно следить за своим питанием, и дала ряд рекомендаций на этот счет.

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