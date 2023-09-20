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В ВТБ спрогнозировали рост ставок по вкладам в российских банках

ВТБ: ставки по вкладам в банках РФ в среднем вырастут на 0,5 процентного пункта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В ближайшие несколько недель средний рост ставок по вкладам в российских банках может составить до половины от размера повышения «ключа», то есть остаться в пределах 0,5 процентого пункта, сообщила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова 20 сентября.

Она отметила, что максимальная доходность по вкладам будет доступна клиентам при размещении на три года и может превысить текущий уровень в 12%. Кроме того, высокие ставки останутся также в сегменте краткосрочных вкладов, где среднерыночная ставка, по оценке финансовой организации, зафиксируется на уровне 11% годовых.

Как уточнила Тучкова, увеличение ставок будет стимулировать дополнительный приток денежных средств россиян в банки. При этом в IV квартале на рынке появятся специальные продукты, которые подогреют интерес вкладчиков.

«На этом фоне мы ожидаем, что по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц вырастет на 19%, что станет для России рекордом за последние восемь лет», — приводит «Известиям» пресс-служба ВТБ слова Тучковой.

В то же время она рассказала, что на фоне дедолларизации основным сберегательным инструментом для граждан будет выступать отечественная валюта, продолжит снижаться объем депозитов в «недружественных» валютах.

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Ранее, 15 сентября, ряд российских банков сообщил «Известиям», что планирует повысить ставки по сберегательным продуктам. Такое решение было принято финансовыми организациями в связи с повышением Центробанком ключевой ставки.

В тот же день регулятор объявил о повышении ключевой ставки до 13% годовых. Это третье подряд ужесточением денежно-кредитной. До этого, 15 августа, Центробанк увеличил ключевую ставку до 12% в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого ставка не менялась с сентября 2022-го.

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