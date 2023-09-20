Момент взрыва газа в доме в Балашихе попал на видео
Момент взрыва газа в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе попал на видео, кадры есть в распоряжении «Известий».
По данным «Известий», погибла женщина 30–35 лет, пострадали четыре человека, в том числе мужчина и ребенок, которых достали из-под завалов, им оказывается медицинская помощь.
Разбор завалов продолжается, к месту направлена спецтехника. На месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты.
Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил экстренным службам в 8:30 20 сентября. Взрыв газа произошел на четвертом этаже здания по адресу: улица Октябрьская, дом № 10.
Обрушились три этажа дома, с третьего по пятый, разрушены два балкона. Повреждено не менее 10 квартир, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).