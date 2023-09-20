Бойцов 155-й гвардейской бригады морской пехоты наградили в зоне СВО

Военнослужащих 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота наградили за успешные выполнения задач в зоне спецоперации. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Морпехи-дальневосточники удостоились орденов Мужества, медалей Ушакова, а также других высоких государственных и ведомственных знаков отличия. Проводил мероприятие командир соединения. За особые достижения бригаде присвоили звание «гвардейская», а также наградили орденом Жукова.

В настоящее время бригада успешно выполняет боевые задачи в зоне СВО, однако еще задолго до начала спецоперации ныне 155-я бригада называлась 55-й дивизией морской пехоты. Она была сформирована в 1967–1968 годах и обеспечивала безопасность в зоне Тихого и Индийского океанов, решая учебно-боевые и боевые задачи.

Кроме того, с 2016 года бойцы 155-й отдельной бригады выполняют специальные задачи на территории Сирии, а с 2021-го и в Нагорном Карабахе.

Ранее, 10 сентября, Минобороны РФ наградило военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) государственными и ведомственными наградами. Бойцам вручили медали Жукова и ведомственные медали «За воинскую доблесть» II степени.

Перед этим, 27 августа, тульским десантникам вручили государственные награды на передовой в районе Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР). Церемония проходила неподалеку от проведения боевых действий. Командир парашютно-десантного полка выразил благодарность бойцам за достойную работу и пожелал скорейшей победы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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