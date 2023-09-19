Россиянин Мамедов завоевал бронзовую медаль на ЧМ по борьбе в Белграде

Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Белграде. Об этом стало известно 19 сентября.

Спортсмен одолел в схватке за третье место чемпиона мира 2022 года иранца Рахмана Амузадхалили со счетом 8:6.

Мамедов выступил в весовой категории до 65 кг. Своей победой 22-летний спортсмен завоевал олимпийскую лицензию для выступления на Играх-2024 в Париже. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) пока не сообщал о допуске российских спортсменов до Игр.

Чемпионат мира по борьбе проходит с 16 по 24 сентября. В программу соревнований входят турниры по греко-римской, вольной и женской борьбе. Спортсмены из РФ и Белоруссии допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Днем ранее стало известно, что борец вольного стиля Ахмед Усманов, также представляющий Россию, принес сборной команде первое золото. Спортсмен в весовой категории до 79 кг одолел в финальной схватке грузина Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:1.

До этого, 17 сентября, российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал серебряным призером ЧМ в Белграде в весовой категории до 61 кг. Магомедов стал первым спортсменом из РФ, которому удалось завоевать медаль на ЧМ-2023.