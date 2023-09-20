Эксперт назвал полезным введение минимального лимита по страховкам для карт

Идея введения минимального лимита по страховкам для карт полезная, рассказал «Известиям» 20 сентября исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

В то же время он добавил, что это скорее шаг в сторону повышения удовлетворенности клиентов, уже пользующихся картой, нежели инструмент привлечения новой аудитории.

«Причина в том, что такие продукты для банковских карт включают весьма ограниченный диапазон страховых случаев — по большому счету они действуют только в отношении мошеннических списаний без согласия клиента. Гораздо более распространенная причина потери средств — социальная инженерия — не включена. Позиция банков понятна: выяснить, действительно ли человек был введен в заблуждение или лишь инсценирует ситуацию, чтобы заработать на страховке, довольно сложно. Однако пока банки не найдут способ добавить этот вид ущерба в страховые продукты для карт, спрос будет находиться на прежнем уровне», — сказал он.

По его мнению, пока услуга будет востребована для карт, которые используются исключительно для оплаты покупок в интернете, во время которых такие списания могут происходить.

В «Выберу.ру» провели опрос и выяснили, что лишь 8% респондентов считают, что страховые продукты для банковских карт стали привлекательнее. В то же время 44% ответивших на вопросы россиян сообщили, что не видят для себя пользы в страховке, так как не сталкиваются с мошенническими списаниями, на которые она распространяется. Еще 48% рассказали, что откажутся от страховки, так как не хотят нести дополнительных расходов.

Ранее, 12 сентября, Центробанк (ЦБ) РФ сообщил на своем сайте, что установил минимальные требования к страхованию банковских карт. Полисы добровольного страхования должны не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски, среди которых мошенническое списание денег, подчеркнул регулятор. По таким рискам установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тыс. рублей. Указание вступит в силу с 1 октября 2023 года.

О том, что будет установлен минимальный размер выплаты по страхованию банковских карт, регулятор предупреждал еще 11 июня. Тогда же в «Совкомбанк Страховании» рассказали «Известиям», что после принятия нововведений потребуется небольшая доработка полисов и документации. Там также предположили, что, возможно, минимальные тарифы вырастут, однако продукты останутся доступны для всех слоев населения.