ЦБ установит минимум выплаты по страхованию банковских карт в этом году

Центробанк (ЦБ) введет минимальный размер выплаты по страхованию банковских карт, сообщили «Известиям» в регуляторе. Банк России подготовил соответствующий проект нормативного акта, его обсуждение завершилось 11 июня.

В случае несанкционированного списания средств у клиента страховщик будет обязан компенсировать ему всю сумму, если размер хищения не превысит 100 тыс. рублей. А при более крупной краже компания вернет не менее 100 тыс., рассказали в пресс-службе ЦБ. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 октября 2023-го.

По итогам прошлого года средняя сумма одного хищения у физлица составила 15,32 тыс. рублей. Поэтому введение описанного минимального порога выплат позволит значительной части застрахованных россиян рассчитывать на полное возмещение ущерба, пояснили в регуляторе. Кроме того, планируется разграничить ответственность страховщиков и банков.

Во Всероссийском союзе страховщиков предложили отложить вступление в силу документа до января 2024-го, а также снизить лимит возмещения до 50 тыс. рублей.

Эксперты поддержали инициативу ЦБ. Практика работы с сигналами от граждан показывает, что антимошеннические страховки карт сейчас совершенно бесполезны для потребителя, отметила эксперт платформы «Мошеловка» и портала «Моя финансовая история» Алла Храпунова. По ее словам, нужно обозначить, что понимается под несанкционированным списанием и что включается в полис.

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Есть чем покрыть: ЦБ установит минимум выплаты по страховке банковских карт