В России предлагается ввести единый критерий многодетной семьи. Под него будут подпадать семьи, в которых родились и воспитываются трое и более детей до достижения ими 18 лет. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в Госдуму 20 сентября.

«По нашему мнению, такой статус должна получать семья, в которой воспитываются трое и более детей до достижения младшим из них возраста 18-летнего возраста. Можно и старше. Например, до 23 лет, если в семье есть студенты вузов и техникумов, но такие решения должны приниматься на региональном уровне», — пояснил «Известиям» автор инициативы, глава фракции «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, в связи с этим законопроектом предлагается ввести единые социальные льготы для многодетных семей. Среди них — предоставление скидки в размере не ниже 50% на оплату ЖКХ, бесплатное обеспечение рецептурными лекарствами детей в возрасте до 6 лет, бесплатный проезд детей до 18 лет на внутригородском транспорте кроме такси, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий.

«Крайне важно предоставить многодетным семьям возможность пользоваться бесплатными городскими парковками. Такие льготы у них есть лишь в нескольких региона, а должны быть по всей стране. Кроме того, многодетные семьи нужно освобождать от уплаты транспортного налога, также необходимо принимать детей в детсады без очереди, а в школах их нужно обеспечивать бесплатным двухразовым питанием, — пояснил парламентарий.

В настоящее время в России нет единого критерия отнесения семей к многодетным. Как сообщают депутаты в пояснительной записке к законопроекту, например, в Москве статус многодетной не снимается с семьи до тех пор, пока младшему не исполнится 16, а если он учится — 18 лет. В Чеченской Республике и Ростовской области ситуация обратная: возраст старшего ребенка, который лишает семью права юридически считаться многодетной, — 16 лет, но если он студент очной формы, то 18.

В августе лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил перевести многодетных родителей на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Он отметил, что это позволит создать баланс между карьерой и семьей, а многодетным родителям даст больше времени для воспитания детей.