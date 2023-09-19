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Мужчина пострадал при взрыве мины времен ВОВ в лесу в Ленобласти

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Во Всеволожском районе Ленинградской области в результате детонации мины времен Великой Отечественной войны в лесу пострадал мужчина. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское.

Инцидент произошел во вторник, 19 сентября, около 10 утра в лесу у деревни Елизаветинка. Установлено, что компания отдыхающих прибыла в лес еще 17-го числа и расположилась в оборудованном скамейками месте. Люди разбили палатку, а для обогрева развели костер.

Утром во вторник они снова развели костер на том же месте, после чего случился взрыв. В результате пострадал 36-летний мужчина, находившийся ближе всех к очагу. У него повреждена нога в коленном суставе и скула, предварительно, осколочное ранение. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Как выяснилось, под землей находилась мина времен Великой Отечественной войны. На месте работали взрывотехники.

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