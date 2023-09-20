Окровение сердца: новый протез аорты выдержит миллиард ударов пульса

Специалисты-медики разработали новый тип протеза корня аорты в той части, где она выходит из сердца. Имплантат обеспечивает большую долговечность и износостойкость по сравнению с предыдущими аналогами и снижает нагрузку на орган, что увеличивает срок его службы. Особенность протеза заключается в том, что он повторяет внутреннее строение корня аорты и воспроизводит естественное движение потоков крови в сосудах. Вместе с тем поверхность нового изделия препятствует распространению бактерий и образованию тромбов. Сколько лет может прослужить имплантат и как это изменит качество жизни пациента — в материале «Известий» .

Природоподобные технологии

Принципиально новый тип протеза для корня аорты разработали ученые-медики из клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета Минздрава РФ. Это имплантат, который лечит аорту и аортальный клапан. При этом он снижает нагрузку на сердечную мышцу, увеличивает ее ресурс и, таким образом, продлевает жизнь пациенту .

Аорта — это самая крупная артерия в теле человека, по которой кровь поступает во все органы и ткани человека. Расширение или разрыв аорты может угрожать жизни. В этом случае потенциально опасный фрагмент артерии заменяют протезом.

Особенно аорта уязвима в месте, где она соединяется с сердцем. Здесь поток крови проходит под наибольшим давлением. В связи с чем имплантат, который используют в основании главной кровеносной магистрали, должен быть особенно надежным .

Фото: Пресс-служба Сеченовского университета

Разработка ученых заключается в создании протеза со вшитыми в него аналогами аортальных синусов — это области в корне аорты со специальными створками, которые препятствуют возврату крови обратно в сердце. Чтобы створки, подобно настоящим, были мягкими и эластичными, для их изготовления специалисты используют ткани организма пациента — их вырезают из околосердечной сумки (перикарда), которая окружает сердце и основание магистральных кровеносных сосудов. Также для этой цели используют донорские ткани .

— Мы разработали протезы, которые делают гемодинамику (движение крови по сосудам. — «Известия») в районе корня аорты более эффективной. Это снижает нагрузку на створки и позволяет продлить срок их службы , — рассказал «Известиям» один из авторов проекта, ассистент кафедры сердечно-сосудистой хирургии университета Максим Ткачев.

Специалист добавил, что имплантат спроектирован таким образом, что процедура его пришивания будет удобной, что позволяет провести операцию быстро, что позволит пациенту быстрее восстанавливаться после операции .

Качество послеоперационной жизни

Вместе с тем новое устройство обладает специальным покрытием, которое препятствует появлению на нем микробов и образованию тромбов, а также обеспечивает ускоренное приживление искусственных материалов к тканям организма . В целом, отмечают медики, благодаря совокупности полезных факторов значительно увеличивается срок службы изделия.

Фото: Пресс-служба Сеченовского университета Образец протеза

— Протез с механическим клапаном рассчитан на 300–500 млн сердечных сокращений и служит 10–12 лет . После чего требуется операция по его замене. По предварительной оценке, наша разработка будет выдерживать 1 млрд сердечных сокращений, что равносильно 25 годам жизни , — сообщил Максим Ткачев.

Он пояснил, что указанные данные подтверждены многочисленными экспериментальными отработками, компьютерным моделированием и натурными испытаниями. В том числе на пульс-дубликаторе — специальной установке, которая имитирует работу сердца.

По словам Максима Ткачева, прежние протезы после установки требовали постоянного контроля, проведения лабораторных анализов и пожизненного приема кроверазжижающих препаратов . Это позволяло избежать тромбов и других осложнений. Также накладывались ограничения для занятий тяжелым трудом и спортом.

Фото: Пресс-служба Сеченовского университета

— Механические створки протезов прошлого поколения рассчитаны на частоту до 120–130 ударов пульса. При большей скорости они некорректно работают и попросту не успевают закрываться. В итоге пациент плохо переносит повышенную нагрузк у. Ему сложно преодолеть гору или прокатиться на велосипеде, — объяснил ученый.

По его словам, инновационный имплантат может стать надежной и долгосрочной заменой поврежденной аорте и аортальному клапану. Это позволит пациентам вести полноценную жизнь , резюмировал эксперт.

— Аневризма, то есть расширение аорты, — это распространенное и опасное заболевание. При разрыве аорты в 90% случаев наступает летальный исход. Сейчас для лечения подобных патологий чаще применяются механические протезы. Однако они не обладают свойствами, близкими к естественным, что усложняет послеоперационную жизнь пациента , — рассказала «Известиям» лаборант-исследователь центра Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Дарья Трухачева.

Поэтому, считает специалист, протез, который корректно воспроизводит работу аортальных синусов, — это одно из перспективных изобретений .

Фото: Пресс-служба Сеченовского университета Образец протеза

— Нужно отметить, что протез аорты с аортальными синусами — это не новая технология. Подобные протезы выпускают за рубежом. Но важно, что это локализация дорогого протеза . Если она в дальнейшем пройдет успешно и научатся делать хорошо, качественно и безопасно, — это будет плюс, — высказал свое мнение главный врач НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Дмитрий Кандыба.

Вместе с тем он подчеркнул, что подобные операции — это сложный и кропотливый процесс, который требует высокой квалификации хирурга. По сравнению с этим фактором вид протеза — менее значимый нюанс .

Однако если новое изделие упростит процедуру и расширит число специалистов, которым станут по силам подобные операции, это окажет большую пользу отечественной медицине , резюмировал эксперт.

По словам ученых, в ближайшее время начнутся клинические испытания новых протезов и в конце 2023 — начале 2024 года первое подобное изделие может быть имплантировано человеку. В дальнейшем на запуск серийного устройства потребуется около двух лет.