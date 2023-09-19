Два человека погибли и десятки пострадали при падении автобуса в Черногории
В результате падения автобуса в горах Черногории погибли два человека, еще десятки пострадали. Об этом 19 сентября сообщает Радио и телевидение Черногории.
Авария произошла на трассе Цетине – Будва. Автобус упал в овраг на глубину около 15 м.
В салоне транспортного средства находилось 30 человек. Автобус направлялся из Никшича в Котор.
Накануне шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли в результате ДТП в Западно-Казахстанской области Казахстана. Возле поселка Бекей столкнулись фура DAF и легковушка Lada Priora.