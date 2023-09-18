Шесть человек погибли в ДТП на северо-западе Казахстана

Шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли в результате ДТП в Западно-Казахстанской области Казахстана. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером возле поселка Бекей на 290-м км автодороги республиканского значения Самара – Шымкент.

«Столкнулись фура DAF и легковушка Lada Priora. В результате погибли шесть человек: 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и четверо несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в списке пострадавших числится 37-летний водитель фуры. Правоохранительные органы работают на месте случившегося для выяснения всех обстоятельств и причин аварии.

17 сентября сообщалось, что не менее семи человек погибли в Ливии в результате ДТП с перевозившим иностранную поисково-спасательную бригаду автобусом. По имеющейся информации, автобус, направлявшийся в Дерну, которая наиболее пострадала в результате обрушившихся наводнений, перевернулся. Пострадавшими числятся шесть человек.