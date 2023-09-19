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В Москве заявили о контроле ситуации с возможной депортацией россиян из Латвии

Захарова: посольство РФ в Риге следит за ситуацией с возможной депортацией россиян
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Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher
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Посольство России в Риге следит за ситуацией с возможной депортацией россиян из Латвии и оказывает всю необходимую помощь. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 19 сентября, на брифинге.

«Продолжаем внимательно следить за текущим положением дел с аннулированием видов на жительство и возможной депортацией россиян из Латвии. Посольство РФ в Риге на ежедневной основе осуществляет мониторинг данной ситуации», — сказала она, добавив, что российским соотечественникам оказывается вся необходимая консульская и юридическая поддержка.

Захарова добавила, что с российской стороны «обеспечивается готовность не допустить катастрофического развития ситуации в будущем».

«Более того, это, естественно, станет предметом самого внимательного анализа со стороны российских правоохранительных органов», — заключила официальный представитель МИД России.

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4 августа глава комиссии сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Латвии Ингмар Лидака заявил, что управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) намерено выслать из страны около 6 тыс. россиян, не сдавших экзамен по латышскому языку. Те, кто сдавал языковой экзамен, но не прошел его, могут получить вторую попытку 30 ноября.

Лидака отметил, что закон предусматривает выдворение тех, кто в течение трех месяцев не покинул страну самостоятельно. При этом заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш заявил, что оставшимся может угрожать административная ответственность. При этом у них останется право получить временный вид на жительство.

Позднее, в конце августа, временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил «Известиям», что Москва оказывает всю необходимую помощь россиянам, которым грозит депортация из Латвии. По его словам, в посольство ежедневно поступают десятки обращений от соотечественников, обеспокоенных происходящим. В рамках своих полномочий дипмиссия оказывает им необходимую консульскую и юридическую поддержку.

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