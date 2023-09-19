Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На подлете к Шебекино сбит беспилотник
Мир
У здания правительства Армении начались столкновения с полицией
Армия
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Армия
Шойгу заявил о динамичном развитии отношений РФ и Ирана в оборонной сфере
Общество
Жена Алексея Янина сообщила о смерти актера
Происшествия
В Москве нашли мертвым игрока кировской любительской футбольной команды
Общество
Путин посетил в Ижевске предприятие по производству беспилотников
Мир
Власти Азербайджана заявили о готовности встретиться с армянами Карабаха
Мир
Латвия закроет один из пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией
Мир
В Ереване начались протесты против Пашиняна
Мир
Генсек ООН назвал прошедшее лето самым жарким за всю историю наблюдений
Мир
Два человека погибли в результате удара молнии в Мексике
Происшествия
Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху

Депутат Белик указал на неизменность русофобской политики Польши

Депутат Белик: Польша не изменяет своей русофобской политике
0
Фото: Global Look Press/Polska Agencja Prasowa/Tomasz Gzell
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Польша не изменяет своей русофобской политике. Таким образом парламентарий в беседе с RT во вторник, 19 сентября, прокомментировал заявление замглавы польского МИДа Аркадиуша Мулярчика, обвинившего Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.

По словам Белика, Польша делает очередные абсурдные заявления, «пытаясь искать «российский след» там, где его нет».

Парламентарий добавил, что замглавы внешнеполитического ведомства Польши решил обвинить Россию и в проблеме мигрантов в Евросоюзе. Это, по мнению Белика, говорит «не только о его некомпетентности, но и является абсолютной нелепостью», пишет НСН. Он пояснил, что европейские политики, вместо урегулирования миграционного кризиса, в котором виновата Европа, поскольку на родину этих мигрантов неоднократно бесцеремонно вторгались страны ЕС и обещали им приют, «высказывают лишенные смысла конспирологические версии относительно вины России в этом вопросе».

«Большинство обращений о русофобии приходит из Испании, Франции, Италии»
Председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин — о проблемах россиян за рубежом и качестве образования юристов

Ранее 19 сентября Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. Он выразил уверенность, что помощь мигрантам в переезде оказывают преступные организации, но Россия ведет свою деятельность «на заднем плане», отмечает телеканал «360». Якобы таким образом, по его мнению, «Россия хочет раскачать ситуацию в Европе», отмечает Life.ru.

Италия с 2023 года столкнулась с большим притоком мигрантов. С начала года границу пересекли 124 тыс. мигрантов. Большинство из них пытается добраться до острова Лампедуза. На острове объявлен режим ЧС. Ситуация настолько серьезная, что глава итальянского МИДа Антонио Таяни призвал ЕС внести свой вклад в разрешение проблемы новой волны миграционного кризиса. С аналогичным заявлением выступила и премьер-министр страны Джорджа Мелони, сообщает сайт kp.ru.

18 сентября Профессор Колумбийского университета, экономист Джеффри Сакс заявил, что нынешняя русофобия западных стран может исчезнуть через 10–15 лет. По его мнению, сейчас русофобия подогревается речами госсекретаря США Энтони Блинкена, а также статьями колумнистов New York Times и прочих изданий, пишет Pravda.Ru.

«Но через 10 лет ситуация может оказаться совсем другой, поскольку это притворные мнения и они могут поменяться из-за новых обстоятельств», — отметил профессор.

С 17 сентября Польша запретила въезд российских автомобилей. Глава МВД страны Мариуш Каминьский заявил, что такое решение связано с разъяснением Еврокомиссии запрета на въезд российских машин на территорию ЕС, отмечает телеканал «Звезда».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023