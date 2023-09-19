Депутат Белик указал на неизменность русофобской политики Польши

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Польша не изменяет своей русофобской политике. Таким образом парламентарий в беседе с RT во вторник, 19 сентября, прокомментировал заявление замглавы польского МИДа Аркадиуша Мулярчика, обвинившего Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.

По словам Белика, Польша делает очередные абсурдные заявления, «пытаясь искать «российский след» там, где его нет».

Парламентарий добавил, что замглавы внешнеполитического ведомства Польши решил обвинить Россию и в проблеме мигрантов в Евросоюзе. Это, по мнению Белика, говорит «не только о его некомпетентности, но и является абсолютной нелепостью», пишет НСН. Он пояснил, что европейские политики, вместо урегулирования миграционного кризиса, в котором виновата Европа, поскольку на родину этих мигрантов неоднократно бесцеремонно вторгались страны ЕС и обещали им приют, «высказывают лишенные смысла конспирологические версии относительно вины России в этом вопросе».

Ранее 19 сентября Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. Он выразил уверенность, что помощь мигрантам в переезде оказывают преступные организации, но Россия ведет свою деятельность «на заднем плане», отмечает телеканал «360». Якобы таким образом, по его мнению, «Россия хочет раскачать ситуацию в Европе», отмечает Life.ru.

Италия с 2023 года столкнулась с большим притоком мигрантов. С начала года границу пересекли 124 тыс. мигрантов. Большинство из них пытается добраться до острова Лампедуза. На острове объявлен режим ЧС. Ситуация настолько серьезная, что глава итальянского МИДа Антонио Таяни призвал ЕС внести свой вклад в разрешение проблемы новой волны миграционного кризиса. С аналогичным заявлением выступила и премьер-министр страны Джорджа Мелони, сообщает сайт kp.ru.

18 сентября Профессор Колумбийского университета, экономист Джеффри Сакс заявил, что нынешняя русофобия западных стран может исчезнуть через 10–15 лет. По его мнению, сейчас русофобия подогревается речами госсекретаря США Энтони Блинкена, а также статьями колумнистов New York Times и прочих изданий, пишет Pravda.Ru.

«Но через 10 лет ситуация может оказаться совсем другой, поскольку это притворные мнения и они могут поменяться из-за новых обстоятельств», — отметил профессор.

С 17 сентября Польша запретила въезд российских автомобилей. Глава МВД страны Мариуш Каминьский заявил, что такое решение связано с разъяснением Еврокомиссии запрета на въезд российских машин на территорию ЕС, отмечает телеканал «Звезда».