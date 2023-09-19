В МИД Польши обвинили Россию в миграционном кризисе на острове Лампедуза

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.

«Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия», — сказал замминистра в эфире «Польского радио» 19 сентября.

Он выразил уверенность, что помощь мигрантам в переезде оказывают преступные организации, но Россия ведет свою деятельность на заднем плане. По словам Мулярчика, целью РФ является дестабилизация ситуации.

С 2023 года Италия столкнулась с большим притоком мигрантов в страну. С 1 января 124 тыс. мигрантов пересекли границу, большинство из них пытается добраться до острова Лампедуза.

На данный момент на острове объявлен режим ЧС. За три дня туда прибыло более 8 тыс. нелегальных мигрантов.