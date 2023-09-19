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Убитого младенца обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На юго-востоке Москвы нашли тело убитого младенца. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК России во вторник, 19 сентября, в своем Telegram-канале.

Тело ребенка было обнаружено в квартире жилого дома на Таганрогской улице ранее, 19 сентября, пишет Pravda.Ru. Предварительно установлено, что десятимесячный малыш скончался от удушения, уточняет сайт kp.ru.

По данным «Известий», ребенка могла задушить мать. Предположительно, он сильно плакал и кричал, в результате чего та расправилась с ним. Ребенок рос в полной семье, которая внимание органов опеки не привлекала.

На месте случившегося работают следователи и криминалисты, пишет Life.ru. Специалисты проводят необходимые мероприятия и экспертизы, а также устанавливают полную картину произошедшей трагедии, отмечает РИАМО.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Работу следователей координирует заместитель люблинского межрайонного прокурора Абдурахман Ашурбеков. Столичная прокуратура взяла ситуацию под контроль, уточняет телеканал «360». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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15 сентября стало известно, что в Барнауле женщина покончила с собой после того, как убила двоих малолетних сыновей. Тела трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата обнаружили в одном из жилых домов в Индустриальном районе города. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетних».

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