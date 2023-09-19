Эксперт рассказала о возможных изменениях в ЕГЭ в 2024 году

Ежегодно структура контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ) меняется и дополняется. Нововведения касаются критериев оценивания, формулировок заданий, а также того, к чему стоит готовиться выпускникам в 2024 году, «Известиям» 19 сентября рассказала академический директор и методист курсов по ЕГЭ онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина.

По ее словам, больше всего изменений претерпел обязательный для всех экзамен по русскому языку, по которому снизили первичный балл с 54 до 50. Задания в разделе орфографии на правописание «не» с разными частями речи (№ 13), а также на слитное, дефисное, раздельное написание слов (№ 14) усложнились. Экзаменуемым предстоит выбрать от двух до четырех правильных ответов вместо одного, прописанного словом. Помимо этого добавилась вариативность формулировок заданий № 22 и 23 — теперь ученикам нужно будет выписать не только правильные варианты, но и ошибочные.

«Кроме того, изменилось количество баллов в некоторых тестовых заданиях. Так, в задании № 8 на синтаксические нормы максимальный балл был снижен с трех до двух, а значит, если ученик сделает две ошибки в ответе — задание будет оценено в 0 баллов. В задании № 26 на знание средств выразительности максимальное количество баллов осталось прежним, однако теперь для получения одного балла экзаменуемый может допустить не более двух ошибок. В этом году есть изменения и к формулировкам, которые коснулись сочинения, но смыслы заданий остались теми же. Кроме того, теперь за сочинение можно будет получить не 24 балла, а 21 балл. Выпускникам стоит быть очень внимательными на сочинении, ведь теперь каждая орфографическая ошибка будет снимать один балл, ранее однотипные ошибки группировались», — пояснила Мусихина.

Она также рассказала, что базовая математика осталась прежней, а в профильной появилось новое задание на проверку знаний о векторах, за которое можно получить один балл. Поэтому специалист рекомендовала 11-классникам повторить эту тему во время подготовки. Включение нового задания привело к увеличению количества первичных баллов до 32.

При этом с физикой, по ее словам, произошла обратная ситуация — из экзамена исключили четыре задания, в том числе и расчетную задачу высокого уровня сложности, что уменьшило максимальный первичный балл на девять единиц по сравнению с прошлым годом.

«Что касается ЕГЭ по истории, то задание про причины и последствия определенных периодов стало гораздо понятнее для школьников. Ранее в нем было указано историческое событие и ученикам нужно было обозначить ряд любых причин или последствий события. Сейчас всё стало структурнее, экзаменуемым нужно будет дать пояснение на несколько конкретных вопросов по событию, обозначенных в КИМ», — поделилась эксперт.

Тем, кто собирается сдавать литературу, она посоветовала учесть, что заданий базового уровня сложности с кратким ответом в тестовой части стало на одно меньше, а это минус один балл на легких заданиях. При этом смыслы и формулировки заданий в тестовой части не изменились.

Довольно важное нововведение, по ее словам, появилось в задании №11.4. Теперь ученики не смогут использовать в сочинении на заданную тему произведения по собственному выбору, у них будет три варианта авторов, прописанных в задании. Также выпускникам нужно внимательнее отнестись к грамматическим и орфографическим ошибкам в сочинениях. За несоблюдение норм русского языка экзаменуемые рискуют потерять один балл.

«На данный момент нововведения носят проектный характер, они не являются утвержденными, окончательные варианты выпускники смогут увидеть к концу осени. Однако это не значит, что можно оттягивать момент начала подготовки. Уже сейчас школьникам стоит начать тренироваться с учетом демоверсий КИМ», — подытожила Мусихина.

20 июля выпускники 11-х классов, получившие 100 баллов по разным предметам при сдаче ЕГЭ, рассказали, как проходила их подготовка и что бы они посоветовали тем, кому сдача экзамена только предстоит. По их словам, при подготовке важно понимать, что для получения высокого результата на экзамене важен ежедневный труд.