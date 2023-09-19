Порядок платы за аренду государственной земли изменят 

В России введут единый порядок платы за аренду государственной земли — ее будут определять исходя из кадастровой стоимости участков. Такой законопроект Росреестра поддержало правительство. С решением ознакомились «Известия».

Мера позволит увеличить эффективность использования земельных участков посредством ускорения вовлечения их в хозяйственный оборот на правах аренды, говорят авторы проекта.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева, подготовленный законопроект направлен на формирование единых правил для установления органами власти арендной платы за использование земельных участков.

«В настоящее время арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, может определяться тремя способами. Первый: на основании кадастровой стоимости земельных участков. Второй: в соответствии со ставками арендной платы, утвержденными уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления. Третий: на основании рыночной стоимости права аренды земельных участков, определяемой в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности», — пояснил Груздев.

Он подчеркнул, что отсутствие единой методики определения размера арендной платы ведет к правовой неопределенности в данном вопросе, в связи с чем замедляется вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков на правах аренды.

«Законопроект предлагает дополнить Земельный кодекс положением, в соответствии с которым арендная плата за земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, будет определяться на основании кадастровой стоимости участка. Принятие закона позволит установить единые принципы и прозрачные механизмы определения размера арендной платы за государственные и муниципальные земельные участки», — рассказал председатель правления АЮР.