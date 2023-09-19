Путин подписал указ о цифровом паспорте россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О представлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий», или «О цифровом паспорте». Данный документ был опубликован в понедельник, 18 сентября, на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что граждане России теперь смогут в ряде случаев предъявлять вместо бумажного паспорта цифровое удостоверение с портала госуслуг. Но за гражданами остается право использования и бумажных документов.

«Представление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно», — говорится в документе.

Теперь правительство вместе с ФСБ определит перечень документов, которые могут предоставляться через мобильное приложение и порядок их предъявления.

Инициативу о введении в России цифрового паспорта президент РФ Путин одобрил в феврале на совещании с членами кабмина РФ. Он отметил тогда, что такие цифровые сервисы в высшей степени востребованы в России и нужно ускорить их внедрение.

В начале января пресс-служба Минцифры сообщила, что на «Госуслугах» появилась возможность оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

С 1 января в России начали использовать трудовые книжки нового образца. Теперь у документов появится цифровая альтернатива, а в форму бланка внесены коррективы.