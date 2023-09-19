Ракетный удар 6 сентября по Константиновке на востоке Украины стал одним из самых губительных за последние месяцы: по меньшей мере 15 мирных жителей погибли и более 30 получили ранения. The New York Times 18 сентября опубликовала материал, в котором доказывает, что ракетный удар был ошибкой украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Менее чем через два часа после удара президент Украины Владимир Зеленский обвинил в нападении Россию, и многие СМИ последовали его примеру. Но доказательства, собранные и проанализированные The New York Times, свидетельствуют о том, что катастрофический удар был результатом ошибочного попадания украинской ракеты ПВО, выпущенной пусковой установкой «Бук».

«Первоначально украинские власти пытались помешать журналистам получить доступ к обломкам ракеты и зоне падения сразу после удара. Но им в итоге удалось добраться до места происшествия, опросить свидетелей и собрать остатки снаряда», — пишет издание.

На видео камеры наблюдения, которое есть в редакции газеты, видно, что ракета влетела в Константиновку со стороны территории, контролируемой Украиной, а не из-за российских позиций. Кроме того, за несколько мгновений до удара было «видно отражение ракеты, когда она пролетает над двумя припаркованными автомобилями, показывая, что она движется с северо-запада». То же самое направление указал и эксперт по взрывчатым веществам, проанализировав воронку и повреждения, исходящие от точки взрыва.

Дополнительным доказательством того, что ракеты класса «земля — воздух» были выпущены украинской стороной, является то, что за несколько минут до удара, в 14:00, в Дружковке репортеры издания услышали исходящий пуск боеприпаса, а потом и второй. Один из членов команды записал как голосовое сообщение первый запуск.

Тогда же о звуках пусков сообщили местные жители города в социальных сетях, описав их как «ненормально громкие». Время сообщений соответствует появлению ракеты, упавшей на рынок в Константиновке. Один из свидетелей рассказал газете, что видел, как снаряды были запущены с полей на окраине города. По словам горожан, это место используется украинскими военными и оттуда ранее видели ракеты ПВО.

«После нападения украинские власти заявили, что российские войска применили ракету, выпущенную системой ПВО С-300, которую Россия якобы использовала и для перехвата самолетов, и для поражения наземных целей. Но ракета С-300 несет другую боеголовку, отличную от той, что взорвалась в Константиновке. Размеры отверстий и фрагментов, обнаруженных на месте происшествия, соответствуют по размеру и форме конкретно одному оружию — ракете 9М38, которую запускает мобильная зенитная установка «Бук», — подчеркнули журналисты издания.

Ракета ударила по рынку в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР) днем в среду, 6 сентября. Тогда же начался пожар. Украина обвинила в случившемся российские войска.

Позже, 8 сентября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации заявил, что провокация украинского режима в Константиновке была связана с визитом на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена. Он тогда выразил уверенность, что, несмотря на ужас трагедии, участники заседания быстро забудут о происшествии, поняв, что именно Киев совершил это преступление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.