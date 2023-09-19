Кардиолог назвала распространенные болезни сердца у подростков

Наиболее часто встречающиеся у подростков болезни сердца — это врожденные аномалии, которые по каким-то причинам не были диагностированы в более раннем возрасте. Некоторые пороки сердца могут не проявляться теми или иными симптомами до определенного момента. Об этом врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева рассказала «Газете.Ru» во вторник, 19 сентября.

«Также стоит упомянуть про аритмии, которые могут быть не только наследственными или связанными со структурными изменениями в сердце, но и приобретенными, например из-за приема наркотических веществ, неправильного образа жизни, длительного стресса. При своевременном выявлении такие аритмии обратимы», — заявила она.

Кроме того, по словам Фомичевой, у подростков часто выявляют инфекционный эндокардит. Это заболевание вызывается бактериальной инфекцией, например стрептококками и стафилококками. Воспаление поражает внутреннюю оболочку сердца и клапанные структуры.

«Вот почему важно своевременное лечение инфекций горла, в том числе антибиотикотерапия», — объяснила врач.

Еще одно свойственное подростковому возрасту заболевание — вирусный миокардит. Он возникает вследствие воспаления сердечной мышцы после перенесенной вирусной инфекции, такой как ОРВИ, грипп или коронавирус. Отсутствие своевременного лечения в этом случае чревато развитием сердечной недостаточности.

«Другое распространенное заболевание у подростков — артериальная гипертензия. Однако в молодом возрасте оно чаще всего является вторичным заболеванием, поэтому важно найти причину гипертонии», — подчеркнула кардиолог.

Фомичева порекомендовала обращаться к врачу, если у подростка наблюдаются симптомы, которых не было раньше. Например, это могут быть боли в груди, одышка, учащенный пульс, обмороки и быстрая утомляемость. В таких случаях промедление или самолечение могут представлять опасность.

Ранее, 13 сентября, врач-кардиолог Анна Кореневич назвала гарниры, употребление которых может негативно отразиться на работе сердца и сосудов. Так, для здоровья сердечно-сосудистой системы следует ограничить потребление белого риса, макарон, сладкой выпечки и хлеба.