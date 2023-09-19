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Франция отказалась запрещать въезд машин с российскими номерами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Франция не станет запрещать въезд в страну машинам с российскими номерами, заявили «Известиям» в пресс-службе посольства Франции в России.

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«В настоящий момент со стороны Франции нет изменений правил, указанных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014 Европейского союза», — сказали в посольстве.

Там уточнили, что Париж не будет объявлять о запрете на ввоз транспортных средств, как это сделали Германия, Финляндия, Польша и страны Прибалтики.

«Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять», — пояснили в французском диппредставительстве.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения для стран-членов ЕС, из которых следовало, что гражданам РФ запрещается въезжать в ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях, поскольку это могло расцениваться как их импорт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Честная собственность: Франция не запретит въезд машин с российскими номерами

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