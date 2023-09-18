В Москве полиция задержала шесть человек после массовой драки у клуба

Полиция задержала шестерых человек в результате массовой драки около клуба в Москве. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел накануне около клуба на улице Академика Королева. Участники конфликта были направлены на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, рассказал собеседник.

По факту происшествия организована проверка.

Ранее в этот день сообщалось, что в кафе города Баймака в Башкортостане молодые люди устроили массовую драку. По данным «Известий», участников конфликта удалось установить, их доставили в отдел МВД России по Баймакскому району. Зачинщиков драки привлекли к административной ответственности.