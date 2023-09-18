Посетители устроили массовую драку в кафе в Башкирии

В кафе города Баймака в Башкортостане молодые люди устроили массовую драку. Конфликт попал на видео 18 сентября, кадры есть в распоряжении «Известий».

На видео, сделанном внутри обеденного зала, видно, как один мужчина подошел к другому и применил к нему силу. После этого в комнату вбежали другие люди и включились в потасовку. Участники драки опрокинули мебель и стоявшую на ней посуду.

По данным «Известий», участников конфликта удалось установить, их доставили в отдел МВД России по Баймакскому району. Зачинщиков драки привлекли к административной ответственности.

Ранее, 31 августа, в распоряжении «Известий» появилась видеозапись драки бойцов поп-ММА в торговом центре. Тогда сообщалось, что конфликт начался во время пресс-конференции на фоне разногласий выступавших с одним из зрителей. Позднее выяснилось, что потасовка была постановочной.