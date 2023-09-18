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Эксперт объяснил неудавшуюся попытку Киева привлечь часть стран к «формуле мира»

Небензя заявил, что Киев не привлек к «формуле мира» часть стран: Денисов назвал причины
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Фото: Getty Images/Kay Nietfeld
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Украина не может привлечь к поддержке своей «формулы мира» нейтральные страны и международные организации, рассказал постпред России при ООН Василий Небензя агентству «РИА Новости» 18 сентября. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отметил, что «формула мира» — это не план действий, который можно брать за основу для миротворческого процесса. Он объяснил «Известиям», почему у Киева не получается привлечь к реализации пунктов своего плана нейтральные государства.

«Как мы знаем и видим, за последние несколько месяцев было несколько попыток подобного рода действий. Это была встреча сначала в Копенгагене, потом в Джидде, когда Украина и ее западные партнеры активно пытались вовлечь в дискуссию по выполнению так называемой формулы мира [украинского президента Владимира] Зеленского страны, которые выдержали позитивный нейтралитет относительно Российской Федерации, но и в целом взвешенно оценивают ситуацию в рамках специальной военной операции. Это в первую очередь Китай Индия, Бразилия ну и ряд других государств», — уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что представленная «формула мира» — это не план по мирному урегулированию, а фактически ультиматум.

«Можно это также интерпретировать как набор таких хотелок, лозунгов, которые могут быть применены только в случае, если одна из сторон, в этом случае Российская Федерация, потерпит тотальное поражение, чего, конечно же, не произойдет. И в этом отношении «формула мира» — это не план действий, который можно брать за основу для миротворческого процесса», — отметил Денисов.

По его мнению, более реален китайский план по предварительному урегулированию или же те подходы, которые предлагали страны Африканского союза. Кроме того, были также другие инициативы — бразильская, индонезийская, — где также содержались пункты, которые могут быть восприняты с одной и с другой стороны, добавил он.

«Формула мира» Зеленского — это документ не для переговоров. Это документ, который может быть только реализован после капитуляции», — заключил Денисов.

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Ранее, 2 июня, член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет выразил мнение, что «формула мира», предложенная украинским лидером, является утопией.

Зеленский назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира 15 ноября 2022 года на саммите G20. Среди условий радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, прекращение боевых действий и др.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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