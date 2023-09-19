На своем месте: отечественные производители лидируют на рынке автобусов

За год доля китайских производителей на российском рынке автобусов выросла на 12%. Это существенно меньше, чем в сегменте легковых автомобилей и грузовиков. Отечественные автобусные заводы не сдают своих позиций за счет широкой линейки городских моделей и мощной поддержки со стороны государства, отмечают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Удержать позиции

По итогам первых семи месяцев, китайские производители занимают около 20% российского рынка автобусов. Такие данные приводит национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Из 9,6 тыс. автобусов, проданных за это время, 1,9 тыс. — модели из КНР. Наибольший рост продаж китайских машин отмечается в классе особо больших автобусов — в этом сегменте их доля рынка за год выросла с 11,1 до 35,3%. Также значительное увеличение занимаемой доли рынка зафиксировано в среднем классе. Сейчас этот показатель составляет 15,2%, в то время как год назад едва превышал 4%.

В отличие от рынка легковых автомобилей, где доля китайских брендов за год выросла почти в два раза и сейчас составляет около 45%, а также грузовиков (суммарно производители из КНР занимают уже почти 60%), на рынке автобусов компании из КНР не столь активны. В отличие от других сегментов авторынка, здесь отечественные производители неплохо удерживают свои позиции. Например, в классе средних автобусов доля российских моделей за год осталась практически без изменений (72,1% против 72,8% годом ранее). В сегменте больших автобусов отечественные компании потеряли около 9,5% рынка, а самое значительное сокращение присутствия российских моделей произошло в классе «особо большие автобусы» (-23,8%). При этом во всех сегментах автобусного рынка российские компании по-прежнему удерживают лидерство по количеству проданных машин.

Китай вместо Европы

Китайские автобусы в первую очередь замещают продукцию ушедших с российского рынка производителей из Европы и Южной Кореи, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Речь идет прежде всего о междугородних и туристических моделях, подчеркивает директор НАПИ Татьяна Арабаджи.

— Такие автобусы традиционно были представлены на нашем рынке в основном моделями европейских и корейских производителей. После ухода этих компаний из России на их место стали активно приходить производители автобусов их Китая , — заявила она.

В сегменте городских автобусов и моделей для пригородных перевозок лидерство уверенно удерживают отечественные производители, отмечает Татьяна Арабажи. По ее словам, во многом это связано с тем, что такие автобусы приобретаются муниципальными перевозчиками по системе госзакупок, к которым допускаются только модели российского производства.

— В основном прирост продаж автобусов из КНР отмечается в тех сегментах, где происходят коммерческие закупки, без государственных субсидий, — подчеркнула она.

Автобусы проехали мимо санкций

Аналогичной точки зрения придерживается и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Кроме того, в отличие от сегмента легковых и грузовых автомобилей, рынок автобусов оказался менее восприимчив к санкциям против российской экономики, отметил он.

— По итогам прошлого года, продажи новых автобусов сократились только на 7,2%, в то время как рынок легковых автомобилей рухнул в 2022 году почти на 60%. Это связано с тем, что подавляющее большинство автобусов, представленных на нашем рынке, на протяжении последних 10-12 лет выпускаются в России. Прежде всего речь идет о городских моделях, а также микроавтобусах. В этих сегментах отечественные производители выпускают широкий модельный ряд, который полностью покрывает потребности перевозчиков. А по соотношению цены и качества они заметно превосходят импортные аналоги, — заявил «Известиям» Игорь Моржаретто.

«Автобусная» экспансия Китая на российских рынок автобусов продолжится именно в классе туристических и междугородних моделей, считают эксперты. При этом не исключено, что отечественные производители смогут закрепиться и в этом сегменте рынка, разработав с технологическими партнерами из дружественных стран новые модели под собственным брендом, полагает Игорь Моржаретто.

— Удачные примеры такого партнерства уже есть на рынке легковых моделей и в сегменте LCV. Кроме того, по той же схеме создан новый грузовик «Валдай 45», представленный недавно на выставке «Комтранс». Вполне вероятно, что по этому пути могут пойти и российские производители автобусов, — считает он.

Государство поддержит

Как ранее сообщали «Известия», президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов обеспечить ежегодное обновление парка общественного транспорта. «Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть. Эта задача должна быть обязательно выполнена. Я прошу правительство принять здесь все необходимые меры», — подчеркнул Владимир Путин в середине сентября в ходе заседания президиума Госсовета.

Основные меры господдержки программ обновления общественного транспорта реализуются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), а также специальных казначейских кредитов (СКК). Так, по данным Минтранса РФ, по БКД в этом году будет поставлено 334 новых автобуса. Использование СКК позволит поставить более 6 тыс. автобусов в 73 региона, отметил в своем телеграмм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.