На борту самолета Казань – Анталья скончалась 17-летняя девушка

На борту самолета Казань – Анталья скончалась 17-летняя жительница Набережных Челнов, которая летела с матерью на отдых в Турцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, погибшая была инвалидом с детства. Во время полета у нее начался приступ астмы, который привел к остановке сердца. Оказавшиеся в самолете пассажиры-медики не смогли реанимировать ее.

Из-за возникшего на борту инцидента пилоты турецкой компании AnadoluJet были вынуждены посадить корабль в казахстанском Уральске. Прибывшая к тому времени бригада скорой помощи констатировала смерть девушки.

Источник также добавил, что фельдшер аэропорта подтвердил сложность в вызове врачей в аэропорт, это удалось сделать только с шестого раза.

Ранее, 16 августа, самолет авиакомпании Latam, летевший из США в Чили, совершил экстренную посадку в Панаме из-за плохого самочувствия одного из пилотов, который скончался, несмотря на оказанную помощь. Авиакомпания уточнила, что были предприняты все необходимые по протоколу безопасности действия для спасения его жизни.