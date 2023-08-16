Пилот самолета умер в Панаме из-за возникших во время рейса проблем со здоровьем

Самолет авиакомпании Latam, летевший из США в Чили, совершил экстренную посадку в Панаме из-за плохого самочувствия одного из пилотов, который скончался, несмотря на оказанную помощь. Об этом 15 августа сообщил авиаперевозчик.

«Рейс 505, выполнявший маршрут Майами — Сантьяго, был вынужден изменить маршрут для посадки в международном аэропорту Токумен в Панаме из-за необходимости оказания неотложной помощи одному из трех членов командного состава, — говорится в заявлении.

Авиакомпания уточнила, что были предприняты все необходимые по протоколу безопасности действия для спасения жизни пилота, однако спасти его не удалось. О причинах ухудшения самочувствия пилота, который проработал в Latam 25 лет, не сообщается. По данным радиостанции BioBio Chile, он был командиром судна.

Также отмечается, что из-за чрезвычайной ситуации на борту два офицера отвечали за изменение курса и посадку самолета в международном аэропорту Токумен.

Ранее, 16 июля, сообщалось, что в Финляндии на авиашоу в Коувола при выполнении фигур высшего пилотажа погиб пилот. Предварительно установлено, что самолет упал в лесу в районе аэропорта Силланпяя.