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В Финляндии пилот погиб при крушении самолета на авиашоу

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Фото: is.fi
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В Финляндии на авиашоу в Коувола при выполнении фигур высшего пилотажа погиб пилот. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает местный портал Yle со ссылкой на данные полиции.

Предварительно установлено, что самолет упал в лесу в районе аэропорта Силланпяя.

«Человек, управлявший пилотажным самолетом, погиб в результате авиакатастрофы», — отмечает СМИ.

Полиция на месте ЧП начала расследование авиакатастрофы. Известно, что зрители непосредственной опасности при падении самолета не подверглись, никто из публики не пострадал.

Крупные катастрофы на авиашоу
15 лет назад во время показательных выступлений под Львовом произошло крушение истребителя, которое привело к смерти 77 человек

До этого, 22 мая 2022 года, во время демонстрационного полета на авиашоу Meeting de l'Air («Воздушная встреча») на западе Франции столкнулись два истребителя Rafale. В результате столкновения один из самолетов лишился части хвостового оперения. В результате столкновения никто не пострадал. Пилоты смогли посадить воздушные суда.

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