Мужчина и ребенок погибли при опрокидывании авто в реку в Липецкой области
В Липецкой области в результате опрокидывания легкового автомобиля в реку Воргол погибли 35-летний мужчина и девятилетний ребенок. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в понедельник, 18 сентября.
Авария произошла в минувшую пятницу, 15 сентября, в селе Казаки Елецкого района. Автомобиль ВАЗ-21099 вылетел с дороги перед пешеходной переправой и опрокинулся в реку Воргол, пишет LipetskMedia.
В результате 35-летний водитель и его девятилетний пассажир погибли. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Как уточняет GOROD48, всего с пятницы по воскресенье на дорогах региона в ДТП пострадали 19 человек.
В мае этого года машина с людьми утонула в пруду в Красноярском крае. Погибли водитель и четверо пассажиров.