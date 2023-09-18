Госдума отклонит законопроект о сокращении новогодних каникул и увеличении числа нерабочих праздничных дней в мае до пяти: с 1 по 5 мая. Об этом «Известиям» 18 сентября рассказали в профильном комитете ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов. Там также сообщили, что законопроект стоит в плане рассмотрения нижней палаты на пленарное заседание в этот вторник, 19 сентября.

«Законопроект получил отрицательный отзыв правительства. Кроме того, наш комитет также рекомендовал его к отклонению. В мае школьники заканчивают учебный год и активно готовятся либо к ежегодной аттестации для перехода в следующий класс, либо к выпускным экзаменам, в связи с чем продолжительный отдых в указанном месяце может помешать учебному процессу», — уточнили «Известиям» в руководстве комитета.

Ранее в своем отзыве правительство отметило, что в настоящее время нерабочие праздничные дни установлены с учетом интересов граждан, мнения профсоюзов, объединений работодателей, общественных и религиозных организаций, органов власти различного уровня в соответствии со сложившейся общенациональной, исторической и культурной традицией использовать их как время отдыха.

В отзыве кабмина указывалось, что «предлагаемые законопроектом положения не соответствуют цели обеспечения рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, а их реализация не будет способствовать эффективной организации производственных процессов, что может привести к увеличению финансовой нагрузки на работодателей, производящих оплату труда работников в указанные дни в повышенном размере.

Также правительство отмечало, что законопроект не учитывает, что в нерабочие праздничные дни в январе совпадают с периодом новогодних каникул у школьников, когда граждане имеют возможность провести время с детьми в кругу семьи, укрепить родственные связи.

Ранее, 19 июня, пресс-служба Минтруда России сообщила, что новогодние каникулы в 2024 году пройдут с 1 по 8 января. Кроме того, так как в 2023 году 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, они также будут нерабочими.