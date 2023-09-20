21 сентября в России отмечают День зарождения государственности

21 сентября в нашей стране отмечают День зарождения российской государственности. В 2023 году он приходится на четверг. В честь знаменательной даты «Известия» рассказывают, как появился праздник, и почему точкой отсчета отечественной истории принято считать 862 год.

День зарождения российской государственности – 2023: история праздника

Согласно «Повести временных лет», ровно 1161 год назад славянские племена, увязшие в междоусобной войне за княжение, призвали княжить в Новгород варяга Рюрика, чтобы остановить кровопролитие.

В ходе своего правления Рюрик сумел не только объединить славян, но и присоединить ряд земель. Отныне большинство славян имели общие обычаи, веру и говорили на одном языке. Это способствовало образованию новой политической формации — древнерусского государства.

Сам же Рюрик стал основателем первой русской династии, которая правила на Руси на протяжении семи веков.

День зарождения российской государственности – 2023: когда начали отмечать

Впервые учредить празднования в честь образования российской государственности 21 сентября 1862 года предложил император Александр II. На тот момент с подписания исторического соглашения прошла ровно тысяча лет. Тогда же, в конце сентября, в Новгородском кремле состоялось торжественное открытие памятника «Тысячелетие России».

Позднее этот день был на долгие годы вычеркнут из календаря праздников. Вопрос о его возрождении подняли лишь в 2009 году. Официально памятная дата была учреждена указом президента спустя несколько лет, в 2012 году. С тех пор она отмечается ежегодно.

День зарождения российской государственности – 2023: где проходят празднования

Традиционно торжества проходят в Великом Новгороде. На протяжении столетий город славился как крупный центр ремесла и торговли, через который пролегал знаменитый путь «из варяг в греки». А созданное здесь новгородское вече стало классическим примером участия горожан в общественно-политической жизни страны.

В прошлом году в праздничных мероприятиях принял участие лично президент страны Владимир Путин. Выступая перед горожанами, глава государства напомнил, что именно Новгородская земля стала истоком цивилизации на Руси.

Впрочем, знаменательную дату широко отмечают по всей стране. В разных городах проходят концерты и театрализованные представления, научные семинары и выставки. В школах организуются классные часы, на которых школьники узнают много интересного об истории древней Новгородской земли и о том, как образовалось российское государство.

День зарождения российской государственности – 2023: интересные факты

В 2012 году в честь праздника Центробанк выпустил пять монет номиналом в 3, 10, 100, 50 и 10 тыс. рублей. Последних отчеканено всего 75 штук. Каждая монета выполнена из золота высшей пробы и весит 1 кг.

Ранее «Известия» писали, как в России отмечают День Государственного флага.