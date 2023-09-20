Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Ученые РФ создали способный выдержать 1 млрд ударов пульса протез для аорты
Политика
Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН
Общество
Синоптики спрогнозировали до 22 градусов тепла 20 сентября в Москве
Общество
В России появится закон о посуточной аренде жилья
Мир
МИД РФ призвал вернуться к договоренностям о безопасности Нагорного Карабаха
Армия
Группа майора Горбаконенко пресекла попытку перехода госграницы боевиками ВСУ
Общество
В России предлагается ввести единый критерий многодетной семьи
Мир
Ереван обратился в ЕСПЧ с требованием обязать Баку прекратить обстрелы объектов в Карабахе
Мир
Вучич заявил о неизменности позиции Сербии относительно санкций РФ
Происшествия
На подлете к Шебекино сбит беспилотник
Мир
У здания правительства Армении начались столкновения с полицией
Армия
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Армия
Шойгу заявил о динамичном развитии отношений РФ и Ирана в оборонной сфере
Общество
Жена Алексея Янина сообщила о смерти актера
Сюжет:

21 сентября в России отмечают День зарождения государственности

День зарождения российской государственности отмечают 21 сентября
0
Фото: Global Look Press/dpa/Peter Endig/
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

21 сентября в нашей стране отмечают День зарождения российской государственности. В 2023 году он приходится на четверг. В честь знаменательной даты «Известия» рассказывают, как появился праздник, и почему точкой отсчета отечественной истории принято считать 862 год.

День зарождения российской государственности – 2023: история праздника

Согласно «Повести временных лет», ровно 1161 год назад славянские племена, увязшие в междоусобной войне за княжение, призвали княжить в Новгород варяга Рюрика, чтобы остановить кровопролитие.

В ходе своего правления Рюрик сумел не только объединить славян, но и присоединить ряд земель. Отныне большинство славян имели общие обычаи, веру и говорили на одном языке. Это способствовало образованию новой политической формации — древнерусского государства.

Сам же Рюрик стал основателем первой русской династии, которая правила на Руси на протяжении семи веков.

Столицы каменных палат: зачем туристу ехать во Владимир и Суздаль
Изба богатыря, конфеты из огурца и наличники с открытки

День зарождения российской государственности – 2023: когда начали отмечать

Впервые учредить празднования в честь образования российской государственности 21 сентября 1862 года предложил император Александр II. На тот момент с подписания исторического соглашения прошла ровно тысяча лет. Тогда же, в конце сентября, в Новгородском кремле состоялось торжественное открытие памятника «Тысячелетие России».

Позднее этот день был на долгие годы вычеркнут из календаря праздников. Вопрос о его возрождении подняли лишь в 2009 году. Официально памятная дата была учреждена указом президента спустя несколько лет, в 2012 году. С тех пор она отмечается ежегодно.

Чин по чину: как царь Петр пытался создать «регулярное государство»
300 лет назад появился документ, на века изменивший образ жизни российского общества

День зарождения российской государственности – 2023: где проходят празднования

Традиционно торжества проходят в Великом Новгороде. На протяжении столетий город славился как крупный центр ремесла и торговли, через который пролегал знаменитый путь «из варяг в греки». А созданное здесь новгородское вече стало классическим примером участия горожан в общественно-политической жизни страны.

В прошлом году в праздничных мероприятиях принял участие лично президент страны Владимир Путин. Выступая перед горожанами, глава государства напомнил, что именно Новгородская земля стала истоком цивилизации на Руси.

Впрочем, знаменательную дату широко отмечают по всей стране. В разных городах проходят концерты и театрализованные представления, научные семинары и выставки. В школах организуются классные часы, на которых школьники узнают много интересного об истории древней Новгородской земли и о том, как образовалось российское государство.

День зарождения российской государственности – 2023: интересные факты

В 2012 году в честь праздника Центробанк выпустил пять монет номиналом в 3, 10, 100, 50 и 10 тыс. рублей. Последних отчеканено всего 75 штук. Каждая монета выполнена из золота высшей пробы и весит 1 кг.

Ранее «Известия» писали, как в России отмечают День Государственного флага.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023