Лауреат Государственной премии СССР, один из самых знаменитых отечественных поэтов-песенников Николай Добронравов выступал перед спортсменами на многих олимпиадах. Об этом советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк вспомнил в понедельник, 18 сентября.

«Спортивная семья понесла большую утрату, потому ушел из жизни талантливый, легендарный человек, который был друг спортсменов», — сказал Владислав Третьяк в беседе с телеканалом «Звезда».

Третьяк напомнил, что все спортивные песни, которые сегодня исполняются связаны с Добронравовым.

«Мы действительно очень любили, и будем любить, и будем всё время вспоминать, потому что таких людей нельзя забывать», — сказал он.

Президент Федерации хоккея России также вспомнил, как Добронравов поддерживал спортсменов перед сложными стартами, выступая вместе со своей супругой Александрой Пахмутовой.

Ранее, 17 сентября, Третьяк заявил в разговоре с «Известиями» что все песни автора стали народными. Моего словам,одна из них, «Трус не играет в хоккей», является гимном для хоккеистов, с которым они шли в «спортивный бой».

Николай Добронравов умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 94 лет в ночь на 17 сентября, сообщается на сайте kp.ru.

Николай Николаевич родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. Закончил Школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького, снимался в кино, затем стал писать песни.

Со своей будущей женой — известным советским композитором Александрой Пахмутовой — Добронравов познакомился в начале 1950-х. Пара поженилась в 1956 году.

Николай Добронравов написал стихи для большей части песен жены, которых более 400. Среди самых известных композиций — «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей».

Песни Добронравова исполняли Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и другие, передает RT.